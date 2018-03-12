Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали не менее 50 человек

Не менее 50 человек погибли при крушении пассажирского самолета в аэропорту Катманду. Еще 27 человек получили травмы.
Последние данные о числе жертв авиакатастрофы с пассажирским самолетом в Непале приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей армии Непала. В то же время Associated Press со ссылкой на полицию сообщает о 38 жертвах и 23 пострадавших.
В посольстве РФ в Непале ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, россиян на борту самолета не было.
Ранее говорилось о 7 погибших и 18 пострадавших, которых уже доставили в больницы.
Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.
По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.
В посольстве РФ в Непале ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, россиян на борту самолета не было.
Ранее говорилось о 7 погибших и 18 пострадавших, которых уже доставили в больницы.
Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.
По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.
В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.
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