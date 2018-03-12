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    Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали не менее 50 человек

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    Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали не менее 50 человек

    Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали не менее 50 человек

    Жертвами крушения пассажирского самолета в Непале стали не менее 50 человек
  • Фото: Associated Press © 2018, Niranjan Shreshta

    • Не менее 50 человек погибли при крушении пассажирского самолета в аэропорту Катманду. Еще 27 человек получили травмы.

    Последние данные о числе жертв авиакатастрофы с пассажирским самолетом в Непале приводит агентство Reuters со ссылкой на представителей армии Непала. В то же время Associated Press со ссылкой на полицию сообщает о 38 жертвах и 23 пострадавших.

    В посольстве РФ в Непале ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, россиян на борту самолета не было.

    Ранее говорилось о 7 погибших и 18 пострадавших, которых уже доставили в больницы.

    смотретьНа месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших
    На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших
    Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines сошел со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Трибхуван. Воздушное судно врезалось в расположенное рядом с аэропортом футбольное поле и загорелось.

    По предварительным данным, на борту находились 67 пассажиров и четверо членов экипажа.

    В администрации аэропорта заявили, что причиной крушения стали технические неполадки в самолете. В настоящий момент в аэропорту отменены все запланированные на понедельник рейсы.

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