В Таиланде у россиянки собираются отнять дочь из-за просроченной визы

Россиянка, живущая в Таиланде, рискует потерять свою дочь из-за нарушения миграционного законодательства. В королевство женщина переехала из Омска, чтобы изучать иностранные языки в частной школе. Но курортная атмосфера и роман с привлекательным французом отвлекли ее от занятий. Счастливой истории не получилось — отец будущего ребенка ее бросил, виза закончилась, а после родов местные правоохранители пригрозили малыша забрать, а ее арестовать.

Илоне и трех месяцев нет, но она уже перенесла инфекционную пневмонию, а сейчас все время капризничает и просится на руки, признается бабушка малышки. То влажность высокая, то насекомые покусают. Они и рады бы улететь домой, в Омск, но дело в том, что на свет Илона появилась на территории Таиланда. И, по местным законам, новорожденной чужеземке выдали лишь одну справку, на основании которой невозможно купить авиабилет. А тем временем ее семье нужно срочно покинуть страну, иначе матери грозит тюрьма за нарушение визового режима. Илону в таком случае отправят в дом малютки.



Мать Илоны рассказывать свою историю очень стесняется. Считает, что сама виновата в случившемся, но и без помощи посторонних теперь обойтись не может. В Паттайю россиянка отправилась учиться. Здесь недавно открыли что-то вроде школы для туристов, которые мечтают стать полиглотами. Женщина оформила студенческую визу, но вскоре лекции отошли на второй план. Она встретила француза, с которым закрутила бурный роман. Незадолго до родов парижанин Мишель решил вернуться на родину без нее. Беременной женщине ничего не оставалось, как сообщить новости родителям и просить у них помощи. Будущая бабушка, уже пенсионерка, взяла денег в долг, собрала чемодан и вылетела первым рейсом.



Анна Исаева, бабушка Илоны: «Пришлось, конечно, приехать. Хотя я не думала и не планировала. Пришлось ехать. На шестом месяце беременности она уже была».



Решение рожать в тайской клинике приняли совместно. Почему-то тогда, признается Анна, это казалось хорошей идеей. Но все скромные накопления пожилой женщины ушли на погашение медицинских счетов и лечение малышки от пневмонии.



Как только крошечную пациентку выписали — ее судьбой заинтересовались правоохранители. Поскольку у роженицы-россиянки закончилась виза. По словам юристов, в данном случае туристке винить некого и ситуация, в которую она попала, плачевная.



Самое страшное, что, по законам Таиланда, если малышка попадет в приют — у матери практически не остается возможности вернуть ее. В действиях россиянки соцработники могут усмотреть угрозу для жизни и здоровья ребенка. Кроме того, к девочке со светлой кожей выстроится целая очередь из желающих удочерить. А забрать малышку из приемной семьи уже не будет практически никаких шансов, передает корреспондент НТВ Василиса Казакова.

