Создание экономики доверия станет главной темой ПМЭФ-2018

Стала известна ключевая тема Петербургского международного экономического форума — «Создавая экономику доверия».

Обсуждения будут проходить по четырем направлениям: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».



В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Ранее сообщалось, что приглашение принять в нем участие приняли японский премьер Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон.