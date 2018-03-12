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    Создание экономики доверия станет главной темой ПМЭФ-2018. Санкт-Петербург, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоздание экономики доверия станет главной темой ПМЭФ-2018

    Создание экономики доверия станет главной темой ПМЭФ-2018

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    Создание экономики доверия станет главной темой ПМЭФ-2018

    Создание экономики доверия станет главной темой <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

      Стала известна ключевая тема Петербургского международного экономического форума — «Создавая экономику доверия».

      Обсуждения будут проходить по четырем направлениям: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

      В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая. Ранее сообщалось, что приглашение принять в нем участие приняли японский премьер Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон.

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