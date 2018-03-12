Новая поликлиника распахнула свои двери для жителей Ставрополя

В одном из самых густонаселенных районов Ставрополя открылась новая поликлиника.

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Жилье в окрестностях строят ударными темпами, поэтому новая поликлиника с травмпункотом и подстанцией скорой медицинской помощи должна разгрузить районные медучреждения и сократить очереди к специалистам. Обслуживать там смогут 80 тысяч человек.



Ольга Тимофеева, заместитель председателя Государственной думы РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ: «Сегодня мы реально выполнили обещание, данное людям несколько лет назад. Поликлиника построена. Но важно, чтобы она с первого дня работала как бережливая поликлиника, важно, чтобы здесь можно было записаться на прием, чтобы все было все для людей, чтобы здесь были не окна и стены, а профессиональные врачи».



В следующем году в Ставрополе также планируют реконструировать детскую краевую больницу.