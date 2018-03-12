Государство, которого не было: в Москве представлена книга об истории Украины VI-XXI веков

История государства, которого не было. В Российском историческом обществе представили новую книгу академика Петра Толочко «История Украины VI-XXI веков».

Гонимый на Украине ученый представил свою работу в России. Автор рассказал не только о неразрывной связи народов РФ и Украины и роли украинцев в создании российской государственности и культуры.



На презентации издания председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил, что украинский народ часто пытаются представить как жертву чужеземных покорителей, а не народ-созидатель. По словам Нарышкина, во времена становления Киевской Руси самой Украины не существовало, как, впрочем, и России. Из-за этих взглядов в конце 2016 года академика Толочко заставили покинуть пост директора Института археологии академии наук Украины.



Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества: «Этот коллективный труд заслуживает особого внимания уже потому, что народ Украины предстает на его страницах не в навязанном ему образе жертвы, а как народ созидатель».



Презентация научного труда приурочена к 80-летию академика Петра Толочко.