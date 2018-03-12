«Мы сильно пострадали»: немецкие фермеры требуют отмены взаимных санкций ЕС и РФ

Союз фермеров Германии выступил за отмену взаимных санкций Евросоюза и России.
По информации Deutsche Welle, немецкий крестьянский союз выступил за постепенную отмену взаимных экономических ограничений между ЕС и Россией. По словам главы Германского союза фермеров Йоахима Руквида, Россия была для немецкого аграрного сектора важным рынком с торговым оборотом в 1,6 миллиарда евро в год, а теперь этот рынок потерян.
Йоахим Руквид, председатель Германского союза фермеров (Deutscher Bauernverband, DBV): «Мы сильно пострадали от эмбарго. Пройдут годы, прежде чем российский рынок удастся вернуть, может быть, даже десятилетие. Россия уже существенно увеличила собственное производство свинины и молочной продукции».
По словам Руквида, российские ограничительные меры крайне отрицательно сказались на немецких аграрных предприятиях и привели к обвалу цен в том числе на яблоки и свинину.
Йоахим Руквид: «Мы были одними из первых, кто потребовал вести с Россией интенсивные переговоры с целью отмены взаимных санкций. И мы по-прежнему призываем к этому политиков».
Российское продовольственное эмбарго действует с 7 августа 2014 года. Оно распространяется в том числе на поставки еды из стран, поддержавших антироссийские санкции, в том числе и из государств ЕС. Сегодня стало известно, что Евросоюз продлил антироссийские экономические санкции до 15 сентября. Ограничения касаются 150 граждан нашей страны и 38 отечественных компаний.
Йоахим Руквид, председатель Германского союза фермеров (Deutscher Bauernverband, DBV): «Мы сильно пострадали от эмбарго. Пройдут годы, прежде чем российский рынок удастся вернуть, может быть, даже десятилетие. Россия уже существенно увеличила собственное производство свинины и молочной продукции».
По словам Руквида, российские ограничительные меры крайне отрицательно сказались на немецких аграрных предприятиях и привели к обвалу цен в том числе на яблоки и свинину.
Йоахим Руквид: «Мы были одними из первых, кто потребовал вести с Россией интенсивные переговоры с целью отмены взаимных санкций. И мы по-прежнему призываем к этому политиков».
Российское продовольственное эмбарго действует с 7 августа 2014 года. Оно распространяется в том числе на поставки еды из стран, поддержавших антироссийские санкции, в том числе и из государств ЕС. Сегодня стало известно, что Евросоюз продлил антироссийские экономические санкции до 15 сентября. Ограничения касаются 150 граждан нашей страны и 38 отечественных компаний.
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