В Крыму отказались просить прощения у Украины

Вице-спикер парламента республики Ефим Фикс прокомментировал предложенный экс-депутатом Рады законопроект «О прощении».
Парламентарий заявил, что жители полуострова не должны просить прощения за возвращение на историческую родину. Зато самим украинским властям, которые стремятся навредить Крыму любым путем, стоило бы извиниться перед крымчанами.
Ефим Фикс, вице-спикер парламента Крыма: «У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады».
Фикс добавил, что крымчане сами разберутся, что им делать, и будут и дальше работать на благо полуострова, поднимать и созидать то, что Украина в своё время не успела развалить.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, весной 2014 года временно исполнявший обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, который обяжет жителей Крыма и Донбасса просить у Украины прощения. По мнению Сенченко, заявления о прощении должны рассматривать украинские суды. В качестве альтернативы уголовному наказанию предлагается ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах, например, запретить им участвовать в выборах и работать во властных структурах.
Ефим Фикс, вице-спикер парламента Крыма: «У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады».
Фикс добавил, что крымчане сами разберутся, что им делать, и будут и дальше работать на благо полуострова, поднимать и созидать то, что Украина в своё время не успела развалить.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, весной 2014 года временно исполнявший обязанности замглавы администрации президента, подготовил законопроект, который обяжет жителей Крыма и Донбасса просить у Украины прощения. По мнению Сенченко, заявления о прощении должны рассматривать украинские суды. В качестве альтернативы уголовному наказанию предлагается ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах, например, запретить им участвовать в выборах и работать во властных структурах.
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