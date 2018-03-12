В Волгограде мать выбросила убитого сына на помойку и подарила его вещи подруге

В Волгоградской области арестована женщина, которая задушила своего девятимесячного ребенка и выбросила его тело в мусорный контейнер.
По данным следствия, 27-летняя жительница Волжского убила своего маленького сына еще 4 марта. Она специально приехала в Волгоград и на сутки сняла квартиру, где и задушила малыша. Затем завернула его тело в полиэтиленовые пакеты и выбросила в мусорный контейнер возле дома. После этого женщина поехала к подруге, которая накануне родила, и подарила ей детскую коляску, а также вещи своего убитого сына.
Кроме того, она позвонила своему знакомому и рассказала, что уронила сына в ванную, ребенок захлебнулся водой, и она его похоронила.
Накануне, 10 марта, женщину задержали. На допросе она заявила, что у нее уже есть трехлетняя дочь, второго ребенка она не хотела и в дальнейшем не собиралась воспитывать. К тому же постоянно выслушивала упреки от родителей в том, что не имеет постоянного заработка и не может содержать детей. Из-за этого, по словам задержанной, она и решила избавиться от малыша.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве, сейчас она заключена под стражу. Сыщики ищут тело убитого ребенка.
Кроме того, она позвонила своему знакомому и рассказала, что уронила сына в ванную, ребенок захлебнулся водой, и она его похоронила.
Накануне, 10 марта, женщину задержали. На допросе она заявила, что у нее уже есть трехлетняя дочь, второго ребенка она не хотела и в дальнейшем не собиралась воспитывать. К тому же постоянно выслушивала упреки от родителей в том, что не имеет постоянного заработка и не может содержать детей. Из-за этого, по словам задержанной, она и решила избавиться от малыша.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве, сейчас она заключена под стражу. Сыщики ищут тело убитого ребенка.
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