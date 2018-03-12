«Ультраполярное вторжение» холода ожидает москвичей на этой неделе

Первые оттепели в столичном регионе на этой неделе сменятся арктическими морозами.
Жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе ожидают оттепель, ледяные дожди, снегопады и снова аномальные морозы. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
По данным синоптиков, в начале и середине недели температура воздуха в регионе впервые за эту весну будет на уровне климатической нормы: от 0 до минус 2 в Москве и от минус 4 до плюс 1 в Подмосковье. В такую погоду на дорогах возможен гололед, кроме того, синоптики прогнозируют ледяной дождь.
Представитель центра погоды «Фобос»: «Два дня, 13-го и 14-го, пройдут под знаком угрозы ледяного дождя и гололедных явлений на дорогах. Всем автомобилистам необходимо быть очень внимательными на дорогах, особенно в ночное и утреннее время, когда температура будет отрицательная и осадки будут выпадать в виде мороси, гололед. Днем при плюсовых температурах все это будет подтаивать, ночью ситуация повторяется».
К концу недели Москву накроет очередной сильный снегопад , а к выходным в столичный регион вернутся аномальные морозы.
Представитель центра погоды «Фобос»: «В четверг нас ждет сильный снегопад, особенно в ночные и утренние часы, подморозит до минус 3–5 градусов, днем уже не выше 0 — минус 2, тоже с зарядами снега. Ну, а начиная с пятницы и далее, в субботу-воскресенье, — мощное ультраполярное вторжение арктического холода, которое заставит прижаться столбики термометров к выходным до минус 16–21 в ночные часы и днем минус 7–12 градусов».
По данным синоптиков, в начале и середине недели температура воздуха в регионе впервые за эту весну будет на уровне климатической нормы: от 0 до минус 2 в Москве и от минус 4 до плюс 1 в Подмосковье. В такую погоду на дорогах возможен гололед, кроме того, синоптики прогнозируют ледяной дождь.
Представитель центра погоды «Фобос»: «Два дня, 13-го и 14-го, пройдут под знаком угрозы ледяного дождя и гололедных явлений на дорогах. Всем автомобилистам необходимо быть очень внимательными на дорогах, особенно в ночное и утреннее время, когда температура будет отрицательная и осадки будут выпадать в виде мороси, гололед. Днем при плюсовых температурах все это будет подтаивать, ночью ситуация повторяется».
К концу недели Москву накроет очередной сильный снегопад , а к выходным в столичный регион вернутся аномальные морозы.
Представитель центра погоды «Фобос»: «В четверг нас ждет сильный снегопад, особенно в ночные и утренние часы, подморозит до минус 3–5 градусов, днем уже не выше 0 — минус 2, тоже с зарядами снега. Ну, а начиная с пятницы и далее, в субботу-воскресенье, — мощное ультраполярное вторжение арктического холода, которое заставит прижаться столбики термометров к выходным до минус 16–21 в ночные часы и днем минус 7–12 градусов».
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