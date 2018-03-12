Под Тулой столкнулись четыре легковушки и грузовик, есть погибшие

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Под Тулой столкнулись четыре легковушки и грузовик, есть погибшие

Под Тулой столкнулись четыре легковушки и грузовик, есть погибшие

Крупная авария произошла на автодороге М-2 в Тульской области.

Авария случилась около 7:55 по московскому времени. На автодороге М-2 в Тульской области столкнулись четыре легковушки и грузовик. Водитель «Нивы», двигавшийся на север, пошел на обгон и по касательной столкнулся с ехавшим попутно Opel. В результате иномарка вылетела на встречку и врезалась сначала в «Газель», а потом в полуприцеп Volvo и Nissan.

Жертвами аварии стали две женщины, которые ехали в Opel. Пострадали мужчина и женщина в Nissan, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

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