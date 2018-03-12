Блокчейн-революция: как в России развиваются электронные технологии расчетов

Свое утро жители подмосковной деревеньки Колионова начинают с проверки курсов криптовалют. Биржи и графики уже давно и плотно вошли в жизнь сельчан, а передовые способы обработки информации стали частью рутины. И это только первый шаг в виртуальное будущее человечества, тем более что у России есть серьезные преимущества для развития криптовалютного рынка перед другими странами.

На местном заводе всегда шагали в ногу со временем. В XX веке здесь строили автомобили, в XXI — машины для добычи криптовалюты. Более 100 миллионов рублей в месяц здесь делают только на продаже оборудования. Добытые же биткоины за все время принесли столько же, но в долларах. Создатель центра Дмитрий Мариничев давно понял, что в России идеальные условия для майнинга — низкие цены на электричество и холодный климат.



Дмитрий Мариничев, интернет-обмундсмен: «Большое количество регионов России с помощью электроэнергии отапливает свои дома. У России просто уникальный шанс перестроиться и получать двойную выгоду — и от производства криптовалюты, и от утилизации тепла, которое производят устройства, занимающиеся майнингом».



Чем не идеальная экономическая модель, спрашивает предприниматель? Мариничев уверен, что блокчейн и криптовалюта — это всерьез и надолго, тем более, что применять технологии можно в любой сфере



Блокчейн — это не только криптовалюта. По сути, это огромный электронный реестр, куда последовательно заносится информация, например, о денежном переводе или подписании какого-то документа. При этом добавить запись можно только с согласия всех участников системы, хотя они даже друг друга не знают.



Самое важное, что ни один из блоков невозможно подделать. Копии схемы со всеми изменениями могут храниться на миллионах компьютеров одновременно. Это называется принципом децентрализации. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Терёхина.