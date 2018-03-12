В России самообеспеченность томатами составила 220%

Самообеспеченность России томатами превысила потребности населения более чем в 2 раза и составила 220%.
Об итогах 2017 года «Известиям» рассказали в Минсельхозе. Как объяснили в ведомстве, показатели растут благодаря мерам господдержки. В частности, повысить урожайность помогла модернизация и строительство теплиц.
В Национальном плодоовощном союзе отмечают, своих томатов стало больше еще и потому, что почти 2 года в России был запрещен ввоз турецких помидоров, а Турция является главным импортером томатов в нашу страну. Во время эмбарго российские аграрии стремились занять место отсутствующей турецкой продукции и стали активно вкладываться в томатной бизнес.
В Национальном плодоовощном союзе отмечают, своих томатов стало больше еще и потому, что почти 2 года в России был запрещен ввоз турецких помидоров, а Турция является главным импортером томатов в нашу страну. Во время эмбарго российские аграрии стремились занять место отсутствующей турецкой продукции и стали активно вкладываться в томатной бизнес.
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