Кабмин задумался о маркировке пива, сидра и медовухи

Правительство намерено ужесточить контроль за рынком пива, сидра и медовухи. В частности, кабмин решил обязать производителей получать лицензии и наносить маркировку на свою продукцию. Это позволит собрать больше налогов, но число пивоваров на рынке может сократиться.
Сейчас производство и продажу пива не нужно лицензировать, маркировки тоже нет. Есть ЕГАИС, но в ней зарегистрированы только крупные игроки, поэтому реализацию на рынке контролируют только через декларации, которые должны подавать все производители. Но многие малые предприниматели их зачастую не предоставляют, пытаясь уйти от уплаты акцизов.
Ранее Росалкогольрегулирование отмечало, что в тени находится треть пивного рынка. Теперь вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, поручил Минфину подготовить предложения по маркировке и лицензированию производства и оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Участники рынка, опрошенные газетой «Ведомости», считают, что финансовые затраты на оборудование будут очень тяжелыми для малого бизнеса, это может отразиться на ценах, а для части производителей возникнет риск ухода с рынка.
Ранее Росалкогольрегулирование отмечало, что в тени находится треть пивного рынка. Теперь вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, поручил Минфину подготовить предложения по маркировке и лицензированию производства и оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Участники рынка, опрошенные газетой «Ведомости», считают, что финансовые затраты на оборудование будут очень тяжелыми для малого бизнеса, это может отразиться на ценах, а для части производителей возникнет риск ухода с рынка.
Комментарии