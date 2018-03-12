В Таиланде спасатели вытащили из воды тонувшую пожилую россиянку

На тайском курортном острове Пхукет спасатели вытащили из воды пожилую туристку из России, которая едва не утонула на пляже в районе Патонг Бич.
Инцидент произошел накануне в 16:00 по местному времени (12:00 по Москве). Спасатели вынесли на берег тонувшую в море 76-летнюю россиянку и оказали ей первую помощь, которая спасла женщине жизнь. Как передает Phuket News, после мероприятий сердечно-легочной реанимации туристка пришла в себя, но испытывала трудности с дыханием, поэтому ее доставили в больницу.
Сообщается, что состояние пациентки стабильное, ей назначены сеансы кислородного дыхания, так как после попадания воды в легкие в крови не хватает кислорода. Также у женщины возникли проблемы с давлением. Известно, что пожилая россиянка прибыла на Пхукет накануне утром и собиралась пробыть в Таиланде до 9 апреля.
Сообщается, что состояние пациентки стабильное, ей назначены сеансы кислородного дыхания, так как после попадания воды в легкие в крови не хватает кислорода. Также у женщины возникли проблемы с давлением. Известно, что пожилая россиянка прибыла на Пхукет накануне утром и собиралась пробыть в Таиланде до 9 апреля.
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