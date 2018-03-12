Хабаровские водители сложили из машин портрет Путина

Портрет президента Владимира Путина, составленный из автомобилей, появился в Хабаровске. Во флешмобе приняли участие около 250 водителей.
Авторы идеи сообщили, что желание сделать сложную композицию появилось давно, поэтому к выборам акция не имеет отношения. Возникла мысль сложить из машин лицо человека. Когда выбирали, решили, что это будет портрет президента.
Вячеслав Шемпелев, организаторов акции: «Флешмоб состоялся вечером в воскресенье, участие в нем приняли около 250 автомобилей. Это меньше, чем предполагалось, поэтому решили сделать половину изображения, но портретное сходство достигнуто».
По словам Шемпелева, чтобы добиться узнаваемости, водители сделали разметку, при этом не использовались никакие специальные приборы, ограничились глазомером и рулеткой. Когда изображение было готово, автомобилисты включили фары и аварийные огни, после чего при помощи квадрокоптера сняли получившийся портрет на видео, передает РИА Новости.
Вячеслав Шемпелев, организаторов акции: «Флешмоб состоялся вечером в воскресенье, участие в нем приняли около 250 автомобилей. Это меньше, чем предполагалось, поэтому решили сделать половину изображения, но портретное сходство достигнуто».
По словам Шемпелева, чтобы добиться узнаваемости, водители сделали разметку, при этом не использовались никакие специальные приборы, ограничились глазомером и рулеткой. Когда изображение было готово, автомобилисты включили фары и аварийные огни, после чего при помощи квадрокоптера сняли получившийся портрет на видео, передает РИА Новости.
Комментарии