В Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову. Мексика, история, майя, наука и открытия, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову

В Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову

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В Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову

В Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову

В Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову

    Памятник выдающемуся этнографу Юрию Кнорозову, который открыл миру язык майя, появился в мексиканском городе Мериде. Советского ученого, который расшифровал письменность легендарного племени, в Мексике знают едва ли не лучше, чем в России.

    Последние годы жизни Кнорозов провел в латиноамериканской стране и, по сути, познакомил мексиканцев с их далекими предками. Первые слова на языке древних индейцев Юрий Кнорозов прочитал в 1952 году. Исследованием цивилизации ученый занимался до самой смерти (скончался он в 1999 году).

    В Мексике Кнорозова удостоили специальной награды для иностранцев — Ордена Ацтекского Орла. В Советском Союзе ему вручили Государственную премию. В массовой культуре исследователь стал прообразом одного из индейских богов в романе Дмитрия Глуховского «Сумерки».

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