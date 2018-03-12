В Мексике появился памятник открывшему язык майя ученому Юрию Кнорозову

Памятник выдающемуся этнографу Юрию Кнорозову, который открыл миру язык майя, появился в мексиканском городе Мериде. Советского ученого, который расшифровал письменность легендарного племени, в Мексике знают едва ли не лучше, чем в России.

Последние годы жизни Кнорозов провел в латиноамериканской стране и, по сути, познакомил мексиканцев с их далекими предками. Первые слова на языке древних индейцев Юрий Кнорозов прочитал в 1952 году. Исследованием цивилизации ученый занимался до самой смерти (скончался он в 1999 году).



В Мексике Кнорозова удостоили специальной награды для иностранцев — Ордена Ацтекского Орла. В Советском Союзе ему вручили Государственную премию. В массовой культуре исследователь стал прообразом одного из индейских богов в романе Дмитрия Глуховского «Сумерки».