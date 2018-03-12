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    СМИ узнали о планах Ким Чен Ына установить дипотношения с США

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    СМИ узнали о планах Ким Чен Ына установить дипотношения с США

    СМИ узнали о планах Ким Чен Ына установить дипотношения с США

    В южнокорейской прессе появилась информация о том, что лидер КНДР хочет установить с Соединенными Штатами дипломатические отношения.

    О том, что Ким Чен Ын пытается заключить мирное соглашение и установить дипломатические отношения с США, написала газета «Тона ильбо» со ссылкой на источник в администрации главы Республики Корея.

    По данным издания, конечная цель северокорейского лидера — наладить нормальные дипломатические отношения с Соединенными Штатами и заключить мирный договор, а также разместить в Пхеньяне американское посольство. Сообщается, что о своих планах Ким Чен Ын обмолвился на недавней встрече с южнокорейской делегацией. Также есть информация, что во время разговора с Дональдом Трампом лидер КНДР может затронуть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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    На прошлой неделе в Вашингтоне глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что Трамп выразил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая месяца. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить». Однако позже Сандерс уточнила, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына не состоятся до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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