Пожар в Новосибирске: черный дым от горящих покрышек не представляет угрозы

Спасатели Новосибирска тушат склад с автомобильными шинами. Огнем охвачены около 300 квадратных метров хранилища.
Пожару присвоен повышенный номер сложности. Работу спасателей осложняют сильное задымление и высокая температура, от которой деформируются металлоконструкции. Сейчас сотрудники МЧС их проливают и разбирают до полного исключения тления.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Рядом со складом развернули работу химико-радиометрической лаборатории. Сообщается, что концентрация вредных веществ пока не превышает предельно допустимые значения.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Погибших и пострадавших нет. Задымление угрозы населению не представляет. Строения промзоны, располагавшиеся рядом с горящим объектом, не пострадали. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимых значений. Химически опасных веществ не выявлено».
При в МЧС порекомендовали местным жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить как можно больше воды. На месте ЧП работают 12 пожарных автоцистерн, спецтехника, пожарный поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды. В тушении с разных сторон одновременно задействованы 9 пожарных стволов повышенной мощности.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Рядом со складом развернули работу химико-радиометрической лаборатории. Сообщается, что концентрация вредных веществ пока не превышает предельно допустимые значения.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области: «Погибших и пострадавших нет. Задымление угрозы населению не представляет. Строения промзоны, располагавшиеся рядом с горящим объектом, не пострадали. Изучение проб воздуха показало, что концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимых значений. Химически опасных веществ не выявлено».
При в МЧС порекомендовали местным жителям ограничить пребывание на улице, не открывать окна и пить как можно больше воды. На месте ЧП работают 12 пожарных автоцистерн, спецтехника, пожарный поезд обеспечивает бесперебойную подачу воды. В тушении с разных сторон одновременно задействованы 9 пожарных стволов повышенной мощности.
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