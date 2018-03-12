Выборы-2018: завершается прием заявлений на голосование по месту пребывания

Настал последний день, когда избиратели могут подать в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента по месту пребывания, а не по месту регистрации. Количество таких заявлений уже приблизилось к 4 миллионам.

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Начиная со вторника, 13 марта, и до 14:00 17 марта заявление о голосовании не по месту жительства можно будет подать только в своем участковом избиркоме. Там на бланк наклеят специальную марку, после чего с таким документом можно будет проголосовать по месту пребывания 18 марта.



В ходе президентской кампании 2018 года впервые на федеральных выборах используется новый механизм голосования по месту фактического нахождения граждан, заменивший открепительные удостоверения, которые долгое время вызывали серьезные претензии наблюдателей.



С подачи ЦИК новая норма получила символичное название «отмена избирательного крепостного права». Теперь гражданин может прикрепиться к любому избирательному участку, причем для этого не нужно ехать в другой конец страны, где человек прописан, можно оформить соответствующее заявление в ближайшем к избиркоме, МФЦ или через портал госуслуг.



При подаче заявления гражданина перенесут из списка избирателей участка, к которому он прикреплен по месту регистрации, в список на том участке, где он будет голосовать. Информация об этом передается по каналам ГАС «Выборы», а в день голосования, 18 марта, человеку останется просто прийти с паспортом на указанный в заявлении участок и отдать свой голос.