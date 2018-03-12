Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    Дым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска. МЧС, Новосибирск, пожары, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска

    Дым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска

    комментировать
    • Фото: Владимир Лебедько , Николай Шатилов / vk.com
    Дым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска

    Дым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска

    Дым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска
    • Фото: Владимир Лебедько , Николай Шатилов / vk.com

      • Крупный пожар ликвидируют в Заельцовском районе Новосибирска.

      Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в складском помещении, где хранятся автомобильные шины и лакокрасочная продукция. Площадь возгорания составляет не менее 300 квадратных метров.

      Павел Винаков, представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области: «По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Площадь возгорания составляет не менее 300 квадратных метров. Очень высокая температура, происходит деформация металлоконструкций. На место происшествия ожидается прибытие пожарного поезда».

      Пожару на Шорной улице присвоен повышенный номер сложности. К борьбе с огнем привлечены 90 человек и 19 единиц техники.

      Улицы Новосибирска окутаны черным дымом от пожара. По информации ТАСС, специалисты МЧС развернули мобильные лаборатории для мониторинга концентрации вредных веществ в воздухе.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru