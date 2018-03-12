Дым от горящего склада с шинами окутал улицы Новосибирска

Крупный пожар ликвидируют в Заельцовском районе Новосибирска.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар произошел в складском помещении, где хранятся автомобильные шины и лакокрасочная продукция. Площадь возгорания составляет не менее 300 квадратных метров.
Павел Винаков, представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области: «По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Площадь возгорания составляет не менее 300 квадратных метров. Очень высокая температура, происходит деформация металлоконструкций. На место происшествия ожидается прибытие пожарного поезда».
Пожару на Шорной улице присвоен повышенный номер сложности. К борьбе с огнем привлечены 90 человек и 19 единиц техники.
Улицы Новосибирска окутаны черным дымом от пожара. По информации ТАСС, специалисты МЧС развернули мобильные лаборатории для мониторинга концентрации вредных веществ в воздухе.
Павел Винаков, представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области: «По предварительным данным, погибших или пострадавших нет. Площадь возгорания составляет не менее 300 квадратных метров. Очень высокая температура, происходит деформация металлоконструкций. На место происшествия ожидается прибытие пожарного поезда».
Пожару на Шорной улице присвоен повышенный номер сложности. К борьбе с огнем привлечены 90 человек и 19 единиц техники.
Улицы Новосибирска окутаны черным дымом от пожара. По информации ТАСС, специалисты МЧС развернули мобильные лаборатории для мониторинга концентрации вредных веществ в воздухе.
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