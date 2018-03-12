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    Крамник и Карякин сыграли вничью во 2-м туре турнира претендентов на шахматную корону

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    • Фото: Peon de Rey / facebook.com
    Крамник и Карякин сыграли вничью во <nobr>2-м</nobr> туре турнира претендентов на шахматную корону

    Крамник и Карякин сыграли вничью во 2-м туре турнира претендентов на шахматную корону

    Крамник и Карякин сыграли вничью во <nobr>2-м</nobr> туре турнира претендентов на шахматную корону
  • Фото: Peon de Rey / facebook.com

    • Российские гроссмейстеры сыграли вничью во втором туре турнира претендентов в Берлине.

    В воскресенье в рамках второго тура турнира претендентов, который проходит в Берлине, Владимир Крамник белыми фигурами сыграл вничью с Сергеем Карякиным.

    В других партиях турнира претендентов на шахматную корону также вничью сыграли американец Фабиано Каруана с китайским шахматистом Дин Лижэнем, такой же результат у поединка армянского шахматиста Левона Ароняна с представителем Азербайджана Шахрияром Мамедьяровым. А российский гроссмейстер Александр Грищук выиграл партию у американца Уэсли Со.

    После двух туров у Крамника, Каруаны и Мамедьярова — по 1,5 очка. По 1 очку в активе у Ароняна, Грищука и Дина Лижэня. Карякин и Со пока набрали по 0,5 очка.

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    Сильнейшие гроссмейстеры мира оспорят право на борьбу за шахматный трон
    Напомним, турнир претендентов завершится 27 марта. Сильнейший из восьми его участников сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

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