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    Северо-восток Австралии объявлен зоной катастрофы из-за наводнений. Австралия, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСеверо-восток Австралии объявлен зоной катастрофы из-за наводнений

    Северо-восток Австралии объявлен зоной катастрофы из-за наводнений

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    <nobr>Северо-восток</nobr> Австралии объявлен зоной катастрофы <nobr>из-за</nobr> наводнений

    Северо-восток Австралии объявлен зоной катастрофы из-за наводнений

    <nobr>Северо-восток</nobr> Австралии объявлен зоной катастрофы <nobr>из-за</nobr> наводнений

      Северо-восточные регионы Австралии оказались затопленными в результате непрекращающихся ливней.

      Как передает ABC News, северо-восточные районы австралийского штата Квинсленд объявлены зоной катастрофы. Мощные ливни в этом регионе не стихают уже более 5 дней. Произошли разливы рек, многие населенные пункты оказались частично или полностью затопленными.

      Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Ингем с населением около 5 тысяч человек. В этом городе наводнением повреждены почти 90% жилых домов и социальных объектов.

      По прогнозам синоптиков, дождливая погода в пострадавшем от наводнения австралийском регионе сохранится еще в течение нескольких дней, пишет ТАСС.

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