В Минобороны РФ рассказали, когда ракета «Сармат» поступит на вооружение

Замминистра обороны РФ рассказал журналистам о новейших разработках российского
оборонно-промышленного комплекса.
Заместитель министра обороны РФ сообщил журналистам, что российская армия получит новую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» к моменту окончания ресурсных возможностей МБР «Воевода».
Юрий Борисов, замминистра обороны РФ: «Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей „Воеводы“ мы получим взамен новую ракету „Сармат“. Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем».
Интервью с Юрием Борисовым опубликовала газета «Красная звезда». В нем замминистра обороны РФ прокомментировал журналистам новейшие российские разработки систем вооружений, не имеющие аналогов в мире, о которых президент России Владимир Путин рассказал 1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию.
Юрий Борисов: «Система „Авангард“, о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем».
Борисов также ответил на вопросы о гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал».
Юрий Борисов: «Относительно системы „Кинжал“, где также используются ракеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей, многое рассказать не имею права. Вы в видеодемонстрации видели, что это комплекс на базе самолёта МиГ-31, который поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определённых скоростей и ракета начинает дальше уже свое автономное движение… это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия».
Напомним, накануне Минобороны РФ опубликовало кадры учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.
Юрий Борисов, замминистра обороны РФ: «Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей „Воеводы“ мы получим взамен новую ракету „Сармат“. Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем».
Интервью с Юрием Борисовым опубликовала газета «Красная звезда». В нем замминистра обороны РФ прокомментировал журналистам новейшие российские разработки систем вооружений, не имеющие аналогов в мире, о которых президент России Владимир Путин рассказал 1 марта во время оглашения послания Федеральному собранию.
Юрий Борисов: «Система „Авангард“, о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем».
Борисов также ответил на вопросы о гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал».
Юрий Борисов: «Относительно системы „Кинжал“, где также используются ракеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей, многое рассказать не имею права. Вы в видеодемонстрации видели, что это комплекс на базе самолёта МиГ-31, который поднимается в воздух, разгоняется на большой высоте до определённых скоростей и ракета начинает дальше уже свое автономное движение… это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат — потенциальные цели для этого оружия».
Напомним, накануне Минобороны РФ опубликовало кадры учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.
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