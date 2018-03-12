На юге Москвы пожарные спасли жильцов горящей многоэтажки

В Москве на Кировоградской улице произошел пожар в многоэтажном доме.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, пожарные локализовали возгорание, вспыхнувшее на Кировоградской улице в квартире на 12 этаже.
Пожарные спасли двоих человек — жильцов подъезда, где произошло ЧП. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены позже.
Пожарные спасли двоих человек — жильцов подъезда, где произошло ЧП. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены позже.
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