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    На юге Москвы пожарные спасли жильцов горящей многоэтажки

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    На юге Москвы пожарные спасли жильцов горящей многоэтажки

    На юге Москвы пожарные спасли жильцов горящей многоэтажки

    В Москве на Кировоградской улице произошел пожар в многоэтажном доме.

    Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве, пожарные локализовали возгорание, вспыхнувшее на Кировоградской улице в квартире на 12 этаже.

    Пожарные спасли двоих человек — жильцов подъезда, где произошло ЧП. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Причины возникновения пожара будут установлены позже.

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