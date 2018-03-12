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    С аукциона продана самая дорогая в истории фотокамера

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    • Фото: @leica_camera / twitter.com
    С аукциона продана самая дорогая в истории фотокамера

    С аукциона продана самая дорогая в истории фотокамера

    С аукциона продана самая дорогая в истории фотокамера
  • Фото: @leica_camera / twitter.com

    • Одна из первых фотокамер Leica ушла с аукциона в Вене почти за 3 миллиона долларов.

    В Вене на аукционе продали одну из первых фотокамер, созданную Эрнстом Лейтцем в 1923 году: за два года до выпуска первых серийных аппаратов Leica. Стоимость лота составила рекордные для фотоаппаратов 2,976 миллиона долларов. Камера находится в рабочем состоянии. Покупателем стал коллекционер из Азии.

    Сообщение пресс-службы аукционного дома Westlicht: «Эта рекордная цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica».

    По сведениям аукционного дома, на сегодняшний день это самый дорогой фотоаппарат в мире. Предыдущий рекорд установила другая фотокамера Leica, проданная с аукциона Westlicht в 2012 году, напоминает ТАСС.

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