С аукциона продана самая дорогая в истории фотокамера

Одна из первых фотокамер Leica ушла с аукциона в Вене почти за 3 миллиона долларов.
В Вене на аукционе продали одну из первых фотокамер, созданную Эрнстом Лейтцем в 1923 году: за два года до выпуска первых серийных аппаратов Leica. Стоимость лота составила рекордные для фотоаппаратов 2,976 миллиона долларов. Камера находится в рабочем состоянии. Покупателем стал коллекционер из Азии.
Сообщение пресс-службы аукционного дома Westlicht: «Эта рекордная цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica».
По сведениям аукционного дома, на сегодняшний день это самый дорогой фотоаппарат в мире. Предыдущий рекорд установила другая фотокамера Leica, проданная с аукциона Westlicht в 2012 году, напоминает ТАСС.
Сообщение пресс-службы аукционного дома Westlicht: «Эта рекордная цена демонстрирует продолжающийся и постоянно растущий миф бренда Leica».
По сведениям аукционного дома, на сегодняшний день это самый дорогой фотоаппарат в мире. Предыдущий рекорд установила другая фотокамера Leica, проданная с аукциона Westlicht в 2012 году, напоминает ТАСС.
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