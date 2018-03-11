В WADA назвали дату рассмотрения вопроса по восстановлению РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному кодексу во время проведения своего ежегодного симпозиума.
Заявление пресс-службы Всемирного антидопингового агентства: «WADA сообщает, что глава агентства Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Этот момент будет детально рассмотрен во время симпозиума WADA».
В пресс-службе WADA также уточнили, что симпозиум организации пройдет в Лозанне с 21 по 23 марта.
Напомним, работу РУСАДА признали несоответствующей требованиям WADA в ноябре 2015 года. А в ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу, был продлен.
Руководство WADA уже подчеркивало, что российская сторона «достигла существенного прогресса» в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации, пишет ТАСС.
WADA требует от России предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в Московской антидопинговой лаборатории на время федерального расследования, а также полного признания выводов комиссии Ричарда Макларена о существовании некой допинговой системы, которую якобы поддерживают российские власти. До сих пор никаких доказательств поддержки допинга в России комиссия Макларена не предоставила.
В пресс-службе WADA также уточнили, что симпозиум организации пройдет в Лозанне с 21 по 23 марта.
Напомним, работу РУСАДА признали несоответствующей требованиям WADA в ноябре 2015 года. А в ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу, был продлен.
Руководство WADA уже подчеркивало, что российская сторона «достигла существенного прогресса» в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации, пишет ТАСС.
WADA требует от России предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в Московской антидопинговой лаборатории на время федерального расследования, а также полного признания выводов комиссии Ричарда Макларена о существовании некой допинговой системы, которую якобы поддерживают российские власти. До сих пор никаких доказательств поддержки допинга в России комиссия Макларена не предоставила.
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