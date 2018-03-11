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    МВД: вылет рейса из Грозного с футболистами ЦСКА задержали из-за антитеррористических учений

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    МВД: вылет рейса из Грозного с футболистами ЦСКА задержали из-за антитеррористических учений

    МВД: вылет рейса из Грозного с футболистами ЦСКА задержали <nobr>из-за</nobr> антитеррористических учений

    В региональном главке МВД прокомментировали причины задержки вылета из Грозного авиарейса с футбольной командой ЦСКА.

    Директор по связям с общественностью футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксенов рассказал журналистам, что рейс с футболистами был задержан при вылете из аэропорта Грозного больше, чем на два часа, пишет ТАСС.

    Сообщение пресс-службы УМВД по Чеченской Республике: «Проводилась проверка антитеррористической защищенности и готовности сил и средств, дислоцированных в аэропорту Грозного. Проверка показала высокую боевую готовность. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме».

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, сообщил, что футболисты ЦСКА уже вылетели в Москву.

    Рамзан Кадыров: «Футболисты ЦСКА вылетели в Москву. В Грозном все спокойно. Рядовая задержка рейса благодаря усилиям ретивых журналистов превратилась в „угрозу теракта“. Ребята, пора уходить от шаблонов, подобные задержки по техническим причинам, погодным условиям, из-за позднего вылета самолета и т. д. происходят каждый день по всему миру».

    Ранее в воскресенье футболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Ахмату» в выездном матче 22-го тура чемпионата России. Матч в Грозном завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

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