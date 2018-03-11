Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии, Украины и Молдавии выступили против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Спикеры парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо против строительства газопровода «Северный поток — 2». Молдавия и Украина подписали это письмо ранее. Основной аргумент, который выдвигают авторы письма, заключается в том, что газопровод «направлен на формирование энергетической зависимости стран Евросоюза от России», сообщает «Польское радио».
Подписавшие документ страны потребовали от других европейских государств гарантии, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет проводиться в соответствии с правилами Евросоюза. Энергетическая безопасность — основа единой Европы, говорится в письме. Авторы письма опасаются, что новый газопровод может использоваться Россией для достижения политических целей.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа в Европу, видит в этом проекте угрозу для себя.
В Москве уже не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. Президент России Владимир Путин заявлял, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину, и, если Украина предоставит выгодные условия использования своей газотранспортной системы, Россия будет готова их обсудить.
Подписавшие документ страны потребовали от других европейских государств гарантии, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет проводиться в соответствии с правилами Евросоюза. Энергетическая безопасность — основа единой Европы, говорится в письме. Авторы письма опасаются, что новый газопровод может использоваться Россией для достижения политических целей.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство трубопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 миллиарда кубометров в год. Украина, через территорию которой сейчас осуществляется транзит российского газа в Европу, видит в этом проекте угрозу для себя.
В Москве уже не раз подчеркивали, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом. Президент России Владимир Путин заявлял, что новый газопровод не составит конкуренции транзиту через Украину, и, если Украина предоставит выгодные условия использования своей газотранспортной системы, Россия будет готова их обсудить.
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