В Чувашии трехлетняя девочка провалилась под лед и утонула

Трагедия случилась на реке Рыкши в Чебоксарском районе Чувашии. Там под лед провалилась и погибла трехлетняя девочка.
Как сообщили в СУ СКР по региону, ребенок погиб днем 11 марта. Следователи уточнили, что девочка провалилась в полынью и умерла от переохлаждения.
СУ СКР по региону: «Днем 11 марта 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели трехлетней девочки, проживавшей в деревне Лагери Чебоксарского района. Малолетняя провалилась под лед в полынью реки Рыкши, протекающей в этом же населенном пункте, и скончалась в результате переохлаждения организма».
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, она находится на личном контроле у руководителя следственного управления.
СУ СКР по региону: «Днем 11 марта 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели трехлетней девочки, проживавшей в деревне Лагери Чебоксарского района. Малолетняя провалилась под лед в полынью реки Рыкши, протекающей в этом же населенном пункте, и скончалась в результате переохлаждения организма».
По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, она находится на личном контроле у руководителя следственного управления.
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