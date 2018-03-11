Жириновский сказал, куда отправит Путина в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский объявил, куда отправит конкурентов в случае своей победы на выборах 18 марта.
Лидер ЛДПР пообещал найти Владимиру Путину место в его родном Петербурге.
Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «Путина без работы не оставлю. Он поедет в Петербург, в Константиновский дворец председателем Госсовета. Медведев в Совет Федерации поедет. Грудинин — министр сельского хозяйства. Бабурин — ректор МГУ. Явлинский — ректор Петербургского университета. Собчак телеканал „Дождь“ отдам и перекрою все эфиры».
Отметим, что, согласно последнему опросу ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать 69 процентов опрошенных, а за Жириновского — пять.
Владимир Жириновский, кандидат в президенты РФ: «Путина без работы не оставлю. Он поедет в Петербург, в Константиновский дворец председателем Госсовета. Медведев в Совет Федерации поедет. Грудинин — министр сельского хозяйства. Бабурин — ректор МГУ. Явлинский — ректор Петербургского университета. Собчак телеканал „Дождь“ отдам и перекрою все эфиры».
Отметим, что, согласно последнему опросу ВЦИОМ, за Путина готовы проголосовать 69 процентов опрошенных, а за Жириновского — пять.
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