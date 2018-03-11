Глава Пентагона не увидел изменений в военном потенциале РФ

Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что заявления о новом российском вооружении не создали необходимость изменения военной политики США.
Заявления о новом российском вооружении не изменили «военного баланса» и не создали необходимость изменения военной политики США, считают в Пентагоне. «Они не повлияли на необходимость изменения с нашей стороны политики сдерживания», — передает слова Джеймса Мэттиса телеканал CNN.
Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале РФ».
Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. Ведомство опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара. Британские СМИ назвали кадры шокирующим.
Напомним, о создании новой системы «Кинжал», а также еще о 80 новых межконтинентальных баллистических ракетах, 102 баллистических ракетах подводных лодок, трех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей», а также комплексе «Сармат» 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале РФ».
Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. Ведомство опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара. Британские СМИ назвали кадры шокирующим.
Напомним, о создании новой системы «Кинжал», а также еще о 80 новых межконтинентальных баллистических ракетах, 102 баллистических ракетах подводных лодок, трех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей», а также комплексе «Сармат» 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.
Комментарии