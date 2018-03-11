Звезды сошлись <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Звезды сошлись 16+
    •  

    Глава Пентагона не увидел изменений в военном потенциале РФ

    2 комментария

    Глава Пентагона не увидел изменений в военном потенциале РФ

    Глава Пентагона не увидел изменений в военном потенциале РФ

    Американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что заявления о новом российском вооружении не создали необходимость изменения военной политики США.

    Заявления о новом российском вооружении не изменили «военного баланса» и не создали необходимость изменения военной политики США, считают в Пентагоне. «Они не повлияли на необходимость изменения с нашей стороны политики сдерживания», — передает слова Джеймса Мэттиса телеканал CNN.

    Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «Мне платят за то, чтобы я составлял стратегические оценки… Я бы сказал, что не видел никаких изменений в военном потенциале РФ».

    смотретьМинобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
    Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
    Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. Ведомство опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара. Британские СМИ назвали кадры шокирующим.

    смотретьГлавный военно-политический анонс года: зачем России новые ракеты
    Главный военно-политический анонс года: зачем России новые ракеты
    Напомним, о создании новой системы «Кинжал», а также еще о 80 новых межконтинентальных баллистических ракетах, 102 баллистических ракетах подводных лодок, трех ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей», а также комплексе «Сармат» 1 марта рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru