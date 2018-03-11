Украинские блогеры поссорились из-за селфи с Порошенко

Украинские блогеры, присутствовавшие на закрытой встрече с Петром Порошенко, поругались
из-за селфи с украинским президентом.
«Заселфил себя драгоценного рядом с президентом», — язвительно отметила блогер Олена Монова, комментируя фотографию другого блогера Мирослава Олешко, на которой он изображен рядом с Петром Порошенко.
Олена Монова, блогер: «Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты».
Олешко попросил коллегу не лгать, отметив, что он ничего не нарушил, а фото разрешил опубликовать сам Порошенко. После этого Монова забанила оппонента.
Напомним, что на днях президент Украины Пётр Порошенко провел закрытую встречу с 18 блогерами, которая продолжалась около двух часов. Были «наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента», — заявили в администрации президента.
Накануне, после встречи с Порошенко, один из блогеров Мартин Брест раскрыл на своей странице в Facebook план украинского президента по «быстрой зачистке Донбасса»
Также, по данным участников, Порошенко говорил, «что верит в победу на следующих президентских» выборах, а также «пообещал, что будет весело» и скоро будут «новые громкие задержания и посадки», а также «сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа».
Олена Монова, блогер: «Перед встречей нас всех попросили сдать гаджеты — и мы их сдали. Почему фото оказалось у одного из участников встречи, в каком анатомическом отверстии он пронес смартфон и зачем нарушил договоренности — я не знаю. У каждого свои жизненные приоритеты».
Олешко попросил коллегу не лгать, отметив, что он ничего не нарушил, а фото разрешил опубликовать сам Порошенко. После этого Монова забанила оппонента.
Щойно пройшла закрита зустріч Президента України з блогерами. Це була дуже тепла бесіда лідера країни зі звичайними…Опубликовано Miroslav Oleshko 9 марта 2018 г.
Напомним, что на днях президент Украины Пётр Порошенко провел закрытую встречу с 18 блогерами, которая продолжалась около двух часов. Были «наработаны идеи по взаимодействию, по выходу видоеблогов на ТВ, по поддержке инициатив президента», — заявили в администрации президента.
Накануне, после встречи с Порошенко, один из блогеров Мартин Брест раскрыл на своей странице в Facebook план украинского президента по «быстрой зачистке Донбасса»
Также, по данным участников, Порошенко говорил, «что верит в победу на следующих президентских» выборах, а также «пообещал, что будет весело» и скоро будут «новые громкие задержания и посадки», а также «сокрушается из-за недостаточного продвижения позитива в медиа».
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