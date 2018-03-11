Мужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео

Пермский академический театр оперы и балета спел хит
2000-х «Я сошла с ума» группы «Тату».
Видео с репетиции хора выложил в Facebook руководитель PR-отдела театра Василий Ефремов. «С ума сойти!» — добавил он в комментарии.
На кадрах более 10 мужчин поют про любовь двух девочек-лесбиянок. Знаменитая песня прогремела в 2000 году и принесла бешеную популярность группе «Тату». Певцы исполняют хит а капелла, то есть без музыкального сопровождения.
Общаясь с пользователями, Ефремов сначала заявил, что хор готовит новую программу под названием «От барокко до Тату», но потом отметил, что это просто шутка.
В 2000 году сингл «Я сошла с ума» течение нескольких месяцев занимал первые строчки хит-парадов в России. Песня «Тату» прозвучала в эфире более двух миллионов раз.
На кадрах более 10 мужчин поют про любовь двух девочек-лесбиянок. Знаменитая песня прогремела в 2000 году и принесла бешеную популярность группе «Тату». Певцы исполняют хит а капелла, то есть без музыкального сопровождения.
Общаясь с пользователями, Ефремов сначала заявил, что хор готовит новую программу под названием «От барокко до Тату», но потом отметил, что это просто шутка.
В 2000 году сингл «Я сошла с ума» течение нескольких месяцев занимал первые строчки хит-парадов в России. Песня «Тату» прозвучала в эфире более двух миллионов раз.
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