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    Мужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео. музыка и музыканты, Пермь, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео

    Мужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео

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    • Фото: Хормейстер / youtube.com
    Мужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео

    Мужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео

    Мужской академический хор спел хит «Тату» «Я сошла с ума»: видео
    • Фото: Хормейстер / youtube.com

      • Пермский академический театр оперы и балета спел хит 2000-х «Я сошла с ума» группы «Тату».

      Видео с репетиции хора выложил в Facebook руководитель PR-отдела театра Василий Ефремов. «С ума сойти!» — добавил он в комментарии.

      На кадрах более 10 мужчин поют про любовь двух девочек-лесбиянок. Знаменитая песня прогремела в 2000 году и принесла бешеную популярность группе «Тату». Певцы исполняют хит а капелла, то есть без музыкального сопровождения.

      Общаясь с пользователями, Ефремов сначала заявил, что хор готовит новую программу под названием «От барокко до Тату», но потом отметил, что это просто шутка.

      В 2000 году сингл «Я сошла с ума» течение нескольких месяцев занимал первые строчки хит-парадов в России. Песня «Тату» прозвучала в эфире более двух миллионов раз.

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