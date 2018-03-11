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    Пациенту индийской больницы подложили вместо подушки его отрезанную ногу. врачи, Индия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПациенту индийской больницы подложили вместо подушки его отрезанную ногу

    Пациенту индийской больницы подложили вместо подушки его отрезанную ногу

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    Пациенту индийской больницы подложили вместо подушки его отрезанную ногу

    Пациенту индийской больницы подложили вместо подушки его отрезанную ногу

    Пациенту индийской больницы подложили вместо подушки его отрезанную ногу

      В больнице на севере Индии разгорелся скандал после публикации видео, на котором пациент лежит не на подушке, а на собственной ампутированной ноге.

      Как сообщил в своем Twitter журналист Рохан Дуа, инцидент произошел в городе Джханси в штате Уттар-Прадеш — одном из самых бедных регионов страны. На записи видно, что мужчина лежит на кушетке под капельницей, а вместо подушки под его головой — ампутированная нога.

      Как сообщает местное издание ANINews, родственники больного подтвердили, что это его нога. По факту инцидента в больнице начата проверка. Назначена комиссия, которая должна найти сотрудников больницы, допустивших халатность.

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