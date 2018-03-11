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    Столкновение автобуса с Lexus в тоннеле в Сочи попало на видео. автобусы, ДТП, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтолкновение автобуса с Lexus в тоннеле в Сочи попало на видео

    Столкновение автобуса с Lexus в тоннеле в Сочи попало на видео

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    Столкновение автобуса с Lexus в тоннеле в Сочи попало на видео

    Столкновение автобуса с Lexus в тоннеле в Сочи попало на видео

      В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобиля Lexus с пассажирским автобусом в тоннеле в Сочи.

      На кадрах видео видно, как Lexus с большой скоростью двигается по тоннелю и на повороте вылетает на встречную полосу. В это время по ней движется пассажирский автобус, который и врезается в иномарку. От удара Lexus буквально разлетается на куски.

      Ранее сообщалось, что авария произошла в субботу, 10 марта около 21:00 на дороге Адлер — Красная Поляна в Сочи. Водитель Lexus погиб на месте ДТП. Как пишет местное издание «Блог Сочи», им оказался известный в городе 28-летний хореограф.

      В автобусе, по последним данным, пострадали семь человек. Один из них доставлен в больницу.


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