Столкновение автобуса с Lexus в тоннеле в Сочи попало на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобиля Lexus с пассажирским автобусом в тоннеле в Сочи.
На кадрах видео видно, как Lexus с большой скоростью двигается по тоннелю и на повороте вылетает на встречную полосу. В это время по ней движется пассажирский автобус, который и врезается в иномарку. От удара Lexus буквально разлетается на куски.
Ранее сообщалось, что авария произошла в субботу, 10 марта около 21:00 на дороге Адлер — Красная Поляна в Сочи. Водитель Lexus погиб на месте ДТП. Как пишет местное издание «Блог Сочи», им оказался известный в городе 28-летний хореограф.
В автобусе, по последним данным, пострадали семь человек. Один из них доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что авария произошла в субботу, 10 марта около 21:00 на дороге Адлер — Красная Поляна в Сочи. Водитель Lexus погиб на месте ДТП. Как пишет местное издание «Блог Сочи», им оказался известный в городе 28-летний хореограф.
В автобусе, по последним данным, пострадали семь человек. Один из них доставлен в больницу.
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