Под Нижним Новгородом электричка раздавила легковушку, водитель погиб

В Нижегородской области электропоезд наехал на легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб.
Авария случилась в воскресенье в 13:48 по московскому времени на 23-м км участка Заволжье — Нижний Новгород. Там пригородная электричка столкнулась с легковым автомобилем KIA Rio, выехавшим на железнодорожный переезд.
Как рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги, машинист электрички попытался притормозить, но расстояние оказалось недостаточным и избежать столкновения не удалось.
В результате водитель иномарки получил смертельные ранения и скончался.
На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, передает РИА Новости.
Как рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги, машинист электрички попытался притормозить, но расстояние оказалось недостаточным и избежать столкновения не удалось.
В результате водитель иномарки получил смертельные ранения и скончался.
На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, передает РИА Новости.
Комментарии