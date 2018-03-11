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    Под Нижним Новгородом электричка раздавила легковушку, водитель погиб

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    • Фото: Типичный Нижний Новгород / vk.com
    Под Нижним Новгородом электричка раздавила легковушку, водитель погиб

    Под Нижним Новгородом электричка раздавила легковушку, водитель погиб

    Под Нижним Новгородом электричка раздавила легковушку, водитель погиб
  • Фото: Типичный Нижний Новгород / vk.com

    • В Нижегородской области электропоезд наехал на легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб.

    Авария случилась в воскресенье в 13:48 по московскому времени на 23-м км участка Заволжье — Нижний Новгород. Там пригородная электричка столкнулась с легковым автомобилем KIA Rio, выехавшим на железнодорожный переезд.

    Как рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги, машинист электрички попытался притормозить, но расстояние оказалось недостаточным и избежать столкновения не удалось.

    В результате водитель иномарки получил смертельные ранения и скончался.

    На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло, передает РИА Новости.

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