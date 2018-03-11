Биатлонист Фуркад отдал свое серебро россиянке

Мартен Фуркад, занявший второе место в
масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Финляндии, подарил свою серебряную медаль русской девочке.
Как отмечает «Чемпионат», 29-летний знаменитый француз всегда дарит детям медали с этапов Кубка мира, себе же оставляет только награды с чемпионата мира и Олимпийских игр.
В заезде победил австриец Юлиан Эберхард. Фуркад пришел вторым. Третий результат продемонстрировал россиянин Антон Шипулин: в результате падения наш спортсмен не смог побороться за первое место.
Инцидент с Шипулиным произошел на заключительном подъеме перед финишем. Австрийский спортсмен Эберхард наступил Шипулину на лыжу, из-за чего россиянин споткнулся и упал. После окончания гонки обладатель золота дождался Шипулина и пожал ему руку.
Шипулин назвал ситуацию обидной, но «вполне спортивной». Россиянин отметил, что не обижается на австрийца. «Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его, поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации», — рассказал он журналистам.
В заезде победил австриец Юлиан Эберхард. Фуркад пришел вторым. Третий результат продемонстрировал россиянин Антон Шипулин: в результате падения наш спортсмен не смог побороться за первое место.
Инцидент с Шипулиным произошел на заключительном подъеме перед финишем. Австрийский спортсмен Эберхард наступил Шипулину на лыжу, из-за чего россиянин споткнулся и упал. После окончания гонки обладатель золота дождался Шипулина и пожал ему руку.
Шипулин назвал ситуацию обидной, но «вполне спортивной». Россиянин отметил, что не обижается на австрийца. «Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его, поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации», — рассказал он журналистам.
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