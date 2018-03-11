«Прикрути»: зачем Киев идет на обострение спора с «Газпромом»

К реальной войне со своими гражданами в Донбассе и идеологической войне с Польшей Киев добавил еще одну войну: за право не платить по счетам. Почему Порошенко играет на обострение в споре с Россией о поставках газа?
По подсчетам экспертов, украинцев ждет увеличение цен на газ чуть ли не на 50% — это требование МВФ в обмен на очередной кредит. Кроме того, «Газпром» объявил о решении расторгнуть контракты с «Нафтогазом» после того, как Стокгольмский арбитраж обязал российскую энергетическую компанию выплатить более 2,5 миллиарда долларов украинскому партнеру.
На Украине вместо того, чтобы попытаться договориться с одним из главных стратегических бизнес-партнеров, решили дальше жечь мосты. Президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении наложить арест на активы компании на территории Украины и отчитался об акции «прикрути», в которой призывал всех граждан снизить потребление газа за счет отключения отопления.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я сразу же вынес этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны, обратился ко всей нации, украинскому народу с призывом „прикрути“». И посмотрите, как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа.
В Европе же опасаются повторения истории 2009 года, когда Украина из-за нехватки газа попросту воровала топливо, предназначенное Европе. По мнению экспертов, ЕС будет вынужден субсидировать Украину, чтобы избежать этого.
Пётр Порошенко рассчитывает на поддержку из-за границы и снова рассказывает украинцам о грядущем новом транше МВФ, обещает скорейшее вступление в НАТО и ЕС. Впереди выборы, а рейтинги политической верхушки бьют антирекорды: после Майдана ВВП страны упал в два раза, доходы украинцев снизились в три раза, а в целом люди стали беднее в шесть раз.
Кроме того, Порошенко заявил, что, если будут сложности с российским газом, Украина снова попросит помощи у Польши. При том, что на этой неделе украинские националисты устроили антипольский марш во Львове, а в польских официальных документах в ответ на прославление Бандеры начали называть украинские регионы малопольскими.
С одной стороны на официальный Киев давит Брюссель. С другой стороны — Вашингтон. А с третьей есть еще и внутренняя политика. Для Запада Пётр Порошенко старается выглядеть либералом и миротворцем. Но на самом деле на Украине он разгоняет митинги недовольных, при этом закрывая глаза на марши националистов. Так власть пытается отвлечь внимание от экономических и социальных проблем в стране.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
На Украине вместо того, чтобы попытаться договориться с одним из главных стратегических бизнес-партнеров, решили дальше жечь мосты. Президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении наложить арест на активы компании на территории Украины и отчитался об акции «прикрути», в которой призывал всех граждан снизить потребление газа за счет отключения отопления.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я сразу же вынес этот вопрос на заседание Совета национальной безопасности и обороны, обратился ко всей нации, украинскому народу с призывом „прикрути“». И посмотрите, как отреагировало общество: на 14% в этот день, в пятницу, Украина сократила потребление газа.
В Европе же опасаются повторения истории 2009 года, когда Украина из-за нехватки газа попросту воровала топливо, предназначенное Европе. По мнению экспертов, ЕС будет вынужден субсидировать Украину, чтобы избежать этого.
Пётр Порошенко рассчитывает на поддержку из-за границы и снова рассказывает украинцам о грядущем новом транше МВФ, обещает скорейшее вступление в НАТО и ЕС. Впереди выборы, а рейтинги политической верхушки бьют антирекорды: после Майдана ВВП страны упал в два раза, доходы украинцев снизились в три раза, а в целом люди стали беднее в шесть раз.
Кроме того, Порошенко заявил, что, если будут сложности с российским газом, Украина снова попросит помощи у Польши. При том, что на этой неделе украинские националисты устроили антипольский марш во Львове, а в польских официальных документах в ответ на прославление Бандеры начали называть украинские регионы малопольскими.
С одной стороны на официальный Киев давит Брюссель. С другой стороны — Вашингтон. А с третьей есть еще и внутренняя политика. Для Запада Пётр Порошенко старается выглядеть либералом и миротворцем. Но на самом деле на Украине он разгоняет митинги недовольных, при этом закрывая глаза на марши националистов. Так власть пытается отвлечь внимание от экономических и социальных проблем в стране.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Валерии Алёхиной.
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