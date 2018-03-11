История американских вторжений: кто следующий в списке на демократизацию?

Три четверти века ЦРУ специализировалось на вмешательстве в чужую политику. Американскую версию демократии называли образцовой и несли — по радиоволнам и на крыльях бомбардировщиков. США — за 200 лет 200 войн. Это и есть теория управляемого хаоса, по которой ЦРУ делало свое дело, вмешиваясь в чужие дела, и считало, что имеет на это право.

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Почему американцы считают себя вправе не просто вмешиваться, а даже выращивать смену режимов?



Джо Байден, вице-президент США в администрации Барака Обамы: «У них нет никакого на хрен права! Вообще никакого права! Это у нас есть такое суверенное право проводить наши выборы без каких-либо ограничений. Точка».



Главное в этих непарламентских выражениях бывшего вице-президента — не боль и тоска и американского народа после скандала с президентскими выборами, а то, «у них права нет, а у нас — есть». И это касается и вмешательства в чужие выборы тоже. Оказалось, что США делают это с 1947 года, то есть с момента создания Центрального разведуправления. Сенсационные материалы на тему публикуют главные газеты страны. В Университете Карнеги — Меллона проводят научное исследование, от результатов которого у ведущего СNN глаза лезут на лоб в прямом эфире.



Дов Левин, научный сотрудник Института политики и стратегии Унвиерситета Карнеги — Меллона (Пенсильвания): «Соединенные Штаты вмешивались в 81 выборы в 47 странах с 1946-го по 2000 год с целью получения выгодных результатов. Один из примеров — вмешательство в итальянские выборы в 1948 году, когда США волновала победа коммунистов».



Италии в каком-то смысле еще повезло. В Сенат Пальмиро Тольятти не прошел. Для этого ЦРУ пришлось буквально завалить фейковыми новостями избирателей и деньгами — соперничающие партии и профсоюзы, хотя как вариант рассматривалась и военная операция. В Сербии, Никарагуа, Вьетнаме все было драматичнее. На карте американского вмешательства — почти весь мир, начиная от Чили и заканчивая Японией.



Джеймс Дор, автор и ведущий Jimmy Dore Show, политический обозреватель: «На Украине недавно мы, США, вмешались в выборы, чтобы свергнуть законно избранное демократическое правительство и поставить вместо него крайне правых, которые не пользуются поддержкой населения. Почему? Потому что это правительство является другом Европы и США!»



Американское посольство — всегда центр любого вмешательства в выборы или внутренние дела, как на той же Украине. Координация действий, финансирования, подготовка и направление активистов — все оттуда. На эту тему есть даже шутка: в самой Америке до сих пор не было переворота, потому что в Вашингтоне нет посольства США. Подробности — в репортаже корреспондента Антона Пономарёва.