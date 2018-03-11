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    В Сети раскритиковали засмотревшуюся на американский флаг Шарапову

    2 комментария
    • Фото: @mariasharapova / instagram.com
    В Сети раскритиковали засмотревшуюся на американский флаг Шарапову

    В Сети раскритиковали засмотревшуюся на американский флаг Шарапову

    В Сети раскритиковали засмотревшуюся на американский флаг Шарапову
  • Фото: @mariasharapova / instagram.com

    • Пользователи Сети раскритиковали российскую теннисистку Марию Шарапову за фотографию с флагом США, которую она выложила в соцсети.

    Фото, на котором Мария Шарапова стоит в обнимку с мамой напротив изображенного на картине Джаспера Джонса американского флага, опубликована в Instagram спортсменки.

    Пользователи обвинили теннисистку в отсутствии патриотизма. В комментариях разгорелся спор, в котором к этому моменту поучаствовали сотни пользователей.

    lenar__lenar: «Бери пример с Овечкина, Маша».

    luiz_bdias: «Привет! Мария Шарапова, я так понимаю, что вы, несмотря на российское гражданство, любите США, так?»

    elfrancorap17: «На этом месте должен быть российский флаг, разве нет?»

    nik38_ru: «Патриотично, Маша».

    Другие пользователи пытались призвать оппонентов к разуму и дать отпор критикам.

    vesna_cska: «Маша выступает за Россию, а не за США. Наверно, сразу понятно, какую страну она считает Родиной?»

    alexander_alibekov: «Во-первых, это не флаг Америки, клуши! А во-вторых, она может жить, где хочет, и от этого она не становиться чужой».

    sirmichaelru: «Люди, не сходите с ума. Отличный снимок, отличная Маша, отличная мама. Не превращайтесь в украинцев, а то так скоро на памятники кидаться начнем!»

    Шарапова — российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом», а также заслуженный мастер спорта России.

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