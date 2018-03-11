Экс-советник Трампа призвал Россию и Запад объединиться против Китая, Ирана и Турции

Россия — естественный союзник западных стран в борьбе против чужеродного влияния, заявил бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.
Россия — естественный союзник США и всего западного мира в борьбе против настоящих противников: Китая, Турции и Ирана. Такое заявление сделал Стивен Бэннон, бывший советник президента США Дональда Трампа по политическим и стратегическим вопросам, в интервью итальянскому изданию La Stampa.
По словам Бэннона, Россия не представляет угрозы США и Европе из-за более низкого ВВП; напротив, Россия — естественный союзник западного мира.
Стивен Бэннон: «Я воевал с русскими во время холодной войны, когда я был офицером на подводной лодке, а затем в Пентагоне я работал над их разоружением. Я с ними знаком, и я знаю, что у России ВВП ниже, чем у Италии или штата Нью-Йорк… Она не в состоянии угрожать нам, пока является нашим естественным союзником».
По этой же причине, считает Бэннон, Западу не стоит волноваться из-за «Крыма, захваченного русскими», так как «настоящие враги находятся в Пекине, Тегеране и Анкаре». По его словам, эти страны чужеродны западной христианской культуре.
Стивен Бэннон: «Россия — белая и антиисламская страна, она принадлежит к нашему евроамериканскому миру, который должен беречь себя от реальных противников: Китая, Ирана и Турции».
Бэннон был уволен из администрации президента США в августе прошлого года. Его отставки добивались политические противники Трампа на том основании, что Бэннон причисляет себя к движению альтернативных правых. Кроме того, сообщалось, что Трамп подозревает его в причастности к утечкам информации из Белого дома. Интервью с Бэнноном, в котором он не скупился на оскорбления в адрес Трампа, впоследствии было включено в скандальную книгу Майкла Вулфа «Огонь и ярость», обличающую команду американского президента.
В это воскресенье Бэннон выступил во Франции на партийной конференции «Национального фронта» Марин Ле Пен. В интервью же итальянскому изданию он прокомментировал результаты парламентских выборов в Италии и заявил, что теперь Италия становится «движущей силой национал-популизма» и «сердцем революции».
По словам Бэннона, Россия не представляет угрозы США и Европе из-за более низкого ВВП; напротив, Россия — естественный союзник западного мира.
Стивен Бэннон: «Я воевал с русскими во время холодной войны, когда я был офицером на подводной лодке, а затем в Пентагоне я работал над их разоружением. Я с ними знаком, и я знаю, что у России ВВП ниже, чем у Италии или штата Нью-Йорк… Она не в состоянии угрожать нам, пока является нашим естественным союзником».
По этой же причине, считает Бэннон, Западу не стоит волноваться из-за «Крыма, захваченного русскими», так как «настоящие враги находятся в Пекине, Тегеране и Анкаре». По его словам, эти страны чужеродны западной христианской культуре.
Стивен Бэннон: «Россия — белая и антиисламская страна, она принадлежит к нашему евроамериканскому миру, который должен беречь себя от реальных противников: Китая, Ирана и Турции».
Бэннон был уволен из администрации президента США в августе прошлого года. Его отставки добивались политические противники Трампа на том основании, что Бэннон причисляет себя к движению альтернативных правых. Кроме того, сообщалось, что Трамп подозревает его в причастности к утечкам информации из Белого дома. Интервью с Бэнноном, в котором он не скупился на оскорбления в адрес Трампа, впоследствии было включено в скандальную книгу Майкла Вулфа «Огонь и ярость», обличающую команду американского президента.
В это воскресенье Бэннон выступил во Франции на партийной конференции «Национального фронта» Марин Ле Пен. В интервью же итальянскому изданию он прокомментировал результаты парламентских выборов в Италии и заявил, что теперь Италия становится «движущей силой национал-популизма» и «сердцем революции».
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