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    В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ. Белоруссия, выборы, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

    В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

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    В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

    В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

    В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

      До выборов президента России осталась неделя, а до подачи заявления на голосование по месту пребывания — и того меньше. Завтра — последний день. Сделать это можно в территориальном или участковом избиркоме и многофункциональном центре, а на сайте госуслуг ваше заявление примут онлайн.

      Досрочное голосование на выборах президента шагает по странам и российским регионам. Бюллетени в урны опустили в городе Орландо (штат Флорида). Процедура была организована в помещении Русско-американского общественного центра.

      Досрочное голосование состоялось в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Россияне могли исполнить свой гражданский долг в помещении культурного центра для русскоговорящих.

      Участки для досрочного голосования на выборах президента РФ открылись в 6 городах Белоруссии — в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре.

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