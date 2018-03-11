В США и Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента РФ

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Досрочное голосование на выборах президента шагает по странам и российским регионам. Бюллетени в урны опустили в городе Орландо (штат Флорида). Процедура была организована в помещении Русско-американского общественного центра.



Досрочное голосование состоялось в американском городе Сакраменто (штат Калифорния). Россияне могли исполнить свой гражданский долг в помещении культурного центра для русскоговорящих.



Участки для досрочного голосования на выборах президента РФ открылись в 6 городах Белоруссии — в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре.