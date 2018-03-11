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    Видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» шокировало британские СМИ

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    • Фото: Минобороны России / youtube.com
    Видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» шокировало британские СМИ

    Видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» шокировало британские СМИ

    Видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» шокировало британские СМИ
  • Фото: Минобороны России / youtube.com

    • Британские СМИ прокомментировали видео учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

    Британская газета Daily Star назвала видео с запуском «Кинжала» шокирующим.

    Издание также отмечает, что пуск новой российской ракеты, «способной преодолеть любую систему обороны», производит «ужасающее» впечатление.

    смотретьМинобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
    Минобороны РФ опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал»
    Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. Ведомство опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.

    Напомним, о создании новой системы «Кинжал» рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По словам президента России, гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить цель на расстоянии до двух тысяч километров.

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