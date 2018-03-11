Видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» шокировало британские СМИ

Британские СМИ прокомментировали видео
учебно-боевого пуска гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
Британская газета Daily Star назвала видео с запуском «Кинжала» шокирующим.
Издание также отмечает, что пуск новой российской ракеты, «способной преодолеть любую систему обороны», производит «ужасающее» впечатление.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. Ведомство опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.
Напомним, о создании новой системы «Кинжал» рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По словам президента России, гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить цель на расстоянии до двух тысяч километров.
Издание также отмечает, что пуск новой российской ракеты, «способной преодолеть любую систему обороны», производит «ужасающее» впечатление.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты экипажем МиГ-31 ВКС с аэродрома в Южном военном округе. Ведомство опубликовало кадры, на которых показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.
Напомним, о создании новой системы «Кинжал» рассказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По словам президента России, гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны и поразить цель на расстоянии до двух тысяч километров.
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