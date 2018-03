Американские военные обнародовали видео перехвата НЛО

Некоммерческая организация из Калифорнии To The Stars Academy of Arts & Science опубликовала видео перехвата американскими истребителями летящего на большой скорости неизвестного объекта. Запись доступна на сайте организации. Сообщается, что видео перехвата, который был совершен в 2015 году, было предоставлено государственными структурами, но дата и место съемки из записи удалены по соображениям безопасности.Видео было снято истребителем F/A-18 Super Hornet на высоте приблизительно 7,6 километра. Самолет летел со скоростью более 480 километров в час. На записи, снятой в инфракрасном спектре, виден предмет овальной формы без крыльев и хвоста, а также без следа от выхлопных газов, который должен быть виден в этом спектре. Его удается поймать в объектив системы слежения только с третьей попытки. Слышны также переговоры летчиков, которые гадают, что это за объект.