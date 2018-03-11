Отравление Скрипаля: жителям Солсбери рекомендуют продезинфицировать вещи

Завсегдатаям пабов и ресторанов британского города Солсбери после истории с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рекомендовано заняться дезинфекцией личных вещей и сдать в химчистку одежду.
Как передает BBC со ссылкой на главного врача Англии Салли Дэвис, любителям баров надлежит постирать одежду и вымыть или тщательно протереть аксессуары. Такие советы жители Солсбери получили после того, как в пабе The Mill и ресторане Zizzi, расположенных в центре города, были обнаружены следы нервно-паралитического вещества, от которого пострадали 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Они 4 марта посетили Mill и Zizzi незадолго до того, как их нашли на скамье в парке в бессознательном состоянии. Экс-полковник ГРУ и его дочь сейчас находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
В связи с этими событиями населению Солсбери рекомендовано постирать или сдать в химчистку одежду, протереть дезинфицирующими салфетками мобильные телефоны и другие электронные устройства, промыть теплой водой с моющим средством драгоценности, украшения и очки.
По информации британской прессы, пока следствие не установило, где именно был отравлен Скрипаль. Согласно одной из версий, вещество было применено в его доме в центре города или на кладбище, куда экс-полковник ГРУ ходил вместе с дочерью, чтобы, как предполагается, положить цветы на могилу жены Скрипаля, которая умерла в 2012 году, и сына Александра, внезапно скончавшегося в Санкт-Петербурге прошлым летом (его тело было кремировано, а прах захоронен в Солсбери). Именно этим обстоятельством, по данным британских СМИ, объясняется взятие на анализ лежавших на могиле пластиковых и живых цветов и небольшой фигурки собаки. По другой версии, дочь Скрипаля могла привезла отравляющее вещество из Москвы, сама об этом не зная. Ни одна из этих версий пока официально не подтверждена.
По информации МВД, следствие обнаружило более 240 улик, установило более 200 свидетелей и собрало огромный объем записей с камер видеонаблюдения.
Глава британского МИД Борис Джонсон историю Скрипаля с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году был отравлен в Лондоне. Это заявление удивило российский МИД. Внешнеполитическое ведомство задалось вопросом, как можно делать какие-то выводы, не дожидаясь результатов расследования.
В связи с этими событиями населению Солсбери рекомендовано постирать или сдать в химчистку одежду, протереть дезинфицирующими салфетками мобильные телефоны и другие электронные устройства, промыть теплой водой с моющим средством драгоценности, украшения и очки.
По информации британской прессы, пока следствие не установило, где именно был отравлен Скрипаль. Согласно одной из версий, вещество было применено в его доме в центре города или на кладбище, куда экс-полковник ГРУ ходил вместе с дочерью, чтобы, как предполагается, положить цветы на могилу жены Скрипаля, которая умерла в 2012 году, и сына Александра, внезапно скончавшегося в Санкт-Петербурге прошлым летом (его тело было кремировано, а прах захоронен в Солсбери). Именно этим обстоятельством, по данным британских СМИ, объясняется взятие на анализ лежавших на могиле пластиковых и живых цветов и небольшой фигурки собаки. По другой версии, дочь Скрипаля могла привезла отравляющее вещество из Москвы, сама об этом не зная. Ни одна из этих версий пока официально не подтверждена.
По информации МВД, следствие обнаружило более 240 улик, установило более 200 свидетелей и собрало огромный объем записей с камер видеонаблюдения.
Глава британского МИД Борис Джонсон историю Скрипаля с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который в 2006 году был отравлен в Лондоне. Это заявление удивило российский МИД. Внешнеполитическое ведомство задалось вопросом, как можно делать какие-то выводы, не дожидаясь результатов расследования.
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