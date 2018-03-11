В Киеве подожгли храм Московского патриархата

В столице Украины злоумышленники подожгли храм Преображения Господня.
Как сообщается на сайте киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата, на церковь в Оболонском районе Киева напали в ночь с 9 на 10 марта.
Злоумышленники разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. В результате здание получило значительные повреждения и теперь нуждается в ремонте.
Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
При этом УПЦ МП не раз сообщала о захвате своих храмов представителями УПЦ КП. Так, только за 2014–2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов. Также сообщалось о притеснениях священнослужителей и актах вандализма.
Злоумышленники разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. В результате здание получило значительные повреждения и теперь нуждается в ремонте.
Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные мировым православием Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
При этом УПЦ МП не раз сообщала о захвате своих храмов представителями УПЦ КП. Так, только за 2014–2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов. Также сообщалось о притеснениях священнослужителей и актах вандализма.
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