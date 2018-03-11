В Дубае за «красивый» номер для авто заплатили более 700 тысяч долларов

Аукционы автомобильных номеров в ОАЭ приносят огромную прибыль.
По информации газеты Gulf News, в Дубае на субботних торгах автомобильный номер W22 продан за 2,62 миллиона дирхамов (713,4 тысячи долларов). За не менее внушительную сумму ушел с молотка короткий номер Т32 — 1,68 миллиона дирхамов (457 тысяч долларов). Номер T88888 продан за 710 тысяч дирхамов (193 тысячи долларов), R66666 обошелся покупателю в 670 тысяч дирхамов (182 тысячи долларов).
Абдулла Юсуф аль-Али, организатор аукциона, генеральный директор Управления дорог и транспорта Дубая: «Мы рады, что завершили еще один успешный аукцион. Мы удовлетворены результатами и с нетерпением ждем возможности предложить еще более интересные номера для следующего аукциона».
Всего же с аукциона проданы 80 автомобильных номеров, всего за них заплатили 19,91 миллиона дирхамов (5,4 миллиона долларов). В торгах приняли участие более 500 человек, но не все приобретают номера не для себя, многие это делают с целью последующей перепродажи.
Абдулла Юсуф аль-Али, организатор аукциона, генеральный директор Управления дорог и транспорта Дубая: «Мы рады, что завершили еще один успешный аукцион. Мы удовлетворены результатами и с нетерпением ждем возможности предложить еще более интересные номера для следующего аукциона».
Всего же с аукциона проданы 80 автомобильных номеров, всего за них заплатили 19,91 миллиона дирхамов (5,4 миллиона долларов). В торгах приняли участие более 500 человек, но не все приобретают номера не для себя, многие это делают с целью последующей перепродажи.
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