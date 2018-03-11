Спортсмен умер во время забега на «Лыжне России» под Челябинском

Пожилой житель города Озерска на юге Урала скончался во время лыжной гонки.
Пожилой спортсмен скончался во время гонки на соревнованиях «Лыжня России» в городе Озерске Челябинской области. Мужчину звали Виктор Свиридов, ему было 80 лет, сообщает в воскресенье местное издание «Озерск-онлайн». Свиридов был одним из активистов местного спортивного движения.
По словам очевидцев, перед стартом Свиридов выглядел здоровым и ни на что не жаловался. Когда во время забега он упал в снег, ему пытались помочь дежурившие на мероприятии врачи и прибывшая бригада скорой помощи, однако спасти его не смогли. В окружной администрации сообщили, что по факту смерти Свиридова начата проверка.
По словам очевидцев, перед стартом Свиридов выглядел здоровым и ни на что не жаловался. Когда во время забега он упал в снег, ему пытались помочь дежурившие на мероприятии врачи и прибывшая бригада скорой помощи, однако спасти его не смогли. В окружной администрации сообщили, что по факту смерти Свиридова начата проверка.
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