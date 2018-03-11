Восемь человек пострадали в давке на лыжном фестивале в Норвегии

Восемь человек попали в больницы с травмами, возвращаясь домой с лыжной гонки в Осло.
Восемь человек получили травмы в давке, образовавшейся на северо-западе Осло по окончании лыжной гонки в субботу вечером. Несколько тысяч человек пытались попасть на станции метро неподалеку от места проведения мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Многие гости фестиваля были пьяны и вели себя агрессивно. Люди пошли прямо по путям, из-за чего движение метро было приостановлено. Несколько человек пострадали от удара током.
Организаторы спортивного фестиваля заявили, что не ожидали такого количества гостей на мероприятии: в одну только субботу на него приехали около 100 тысяч зрителей — столько, сколько организаторы рассчитывали принять за все выходные. В воскресенье на фестивале были приняты дополнительные меры безопасности.
Организаторы спортивного фестиваля заявили, что не ожидали такого количества гостей на мероприятии: в одну только субботу на него приехали около 100 тысяч зрителей — столько, сколько организаторы рассчитывали принять за все выходные. В воскресенье на фестивале были приняты дополнительные меры безопасности.
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