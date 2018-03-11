«Может, Воркуту?»: в Думе ответили на слова Яроша о захвате Кубани и Воронежа

Заявление бывшего главы запрещенных в России «Правого сектора» и «Украинской добровольческой армии» Дмитрия Яроша о том, что у Киева имеется потенциал для захвата территорий РФ, прокомментировали в нижней палате российского парламента.
Председатель думского комитета по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников предложил Ярошу попробовать захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма. Так депутат отреагировал на высказывание основателя экстремистского движения «Украинская добровольческая армия» о возвращении Крыма и захвате российских территорий, в том числе Кубани и Воронежа.
Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств: «Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена».
Калашников подчеркнул, что правильность сделанного крымчанами выбора доказало время, передает РИА Новости.
Леонид Калашников: «В противном случае, его (регион — прим. НТВ.Ru) ждала бы такая судьба от таких отморозков».
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Голосование состоялось после случившегося в феврале 2014 года госпереворота на Украине.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств: «Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена».
Калашников подчеркнул, что правильность сделанного крымчанами выбора доказало время, передает РИА Новости.
Леонид Калашников: «В противном случае, его (регион — прим. НТВ.Ru) ждала бы такая судьба от таких отморозков».
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Голосование состоялось после случившегося в феврале 2014 года госпереворота на Украине.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН высказались за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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